​Bilaspur: बकरियों का चारा जुटाने निकला था पुन्नी, 33 केवी लाइन ने छीन ली जिंदगी

Chhattisgarh News: बारिश के बाद जगह-जगह करंट का खतरा मंडरा रहा है। जांजगीर चांपा में मोबाइल में बात कर रहे युवक की मौत के बाद इधर रतनपुर में भी हाईटेंशन बिजली के संपर्क में आने से मौत हो गई। रतनपुर क्षेत्र में दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। बकरियों के लिए चारा जुटाने निकला एक ग्रामीण कुछ ही पलों में काल के गाल में समा गया। पेड़ से पत्तियां तोडऩे के दौरान लंबे बांस में लगा लोहे का हंसिया ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। तेज करंट बांस के जरिए उसके शरीर में दौड़ गया और 40 वर्षीय पुन्नी धीवर की मौके पर ही मौत हो गई।