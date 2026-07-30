Janjgir-champa: मोबाइल में बात करते-करते दुनिया छोड़ दिया 23 साल का युवक, आया था परिवारिक कार्यक्रम में

Chhattisgarh News: दोस्त की दीदी के घर आए छत पर मोबाइल में बात करने के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि छत के ऊपर से गुजरे 11kv तार पर उंगली लगने से करंट की चपेट में आ गया। आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी। अचानक हुए इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।