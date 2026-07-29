VSK ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस पर वेतन कटौती के आदेश से हड़कंप, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने जताया कड़ा विरोध

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय ठाकुर कार्यकारी प्रांताध्यक्ष उमेश भारती गोस्वामी, महामंत्री मनोज राय, भुवनेश्वर देवांगन प्रांतीय मंत्री संगठन मंत्री राजेन्द्र जायसवाल रविंद्र द्विवेदी जिलाध्यक्ष जांजगीर-चांपा लक्ष्मी नारायण तिवारी जिला सचिव ने ऐप की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के दूरदराज और ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की भारी समस्या बनी रहती है। शाला परिसर में उपस्थित होने के बावजूद ऐप में शाला से दूरी लोकेशन इरर दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, कई बार चेक इन की प्रविष्टि करने के बाद भी डेटा दर्ज नहीं होता और शाम को चेक आउट करते समय ऐप पुन: चेक इन दर्ज करने को कहता है।