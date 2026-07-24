पे-डेटा ट्रांसफर के बदले रिश्वत मांगना पड़ा भारी, 1 लाख रुपए लेते सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन गिरफ्तार

बता दें कि यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मामला किसी ठेके, निर्माण कार्य या खरीद से जुड़ा नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी के वेतन संबंधी प्रशासनिक प्रक्रिया में कथित रिश्वत मांगने का है। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और कार्यालयीन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब एसीबी आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।