Chhattisgarh Crocodile Rescue: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदी-नालों और तालाबों के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पोड़ीदल्हा में एक 7 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया।