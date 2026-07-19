Chhattisgarh Monsoon Update: मानसून ने पकड़ी रफ्तार, महासमुंद में अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे झारखंड के आसपास बने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से महासमुंद जिले में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रुक-रुककर हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने जिले के लिए अगले दो दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मध्यम बारिश की संभावना जताई है।