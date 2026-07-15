CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में 16 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून, कई जिलों में होगी जोरदार बारिश

Monsoon 2026: महासमुंद जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम बार-बार करवट ले रहा है। आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में अपेक्षित बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जुलाई माह में अब तक केवल दो दिन ही अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसके बाद से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से राहत मिलने के संकेत दिए हैं।