छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से बदल सकता है मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश के आसार

राजधानी समेत पूरे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश न होने के कारण ज्यादातर इलाकों में पारा चढ़ गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। रायपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर बारिश के सीजन में तापमान 35 डिग्री के आसपास नहीं रहता, लेकिन इस बार दिन और रात के तापमान में महज 7 डिग्री का ही अंतर रह गया है।