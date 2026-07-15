रायपुर से E-20 पेट्रोल पर देश का पहला बड़ा फैसला! कार खराब होने पर कंपनी देगी नई गाड़ी या 21.60 लाख रुपए

लगातार खराबी से परेशान होकर कार मालिक ने पेट्रोल का सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त 'एसजीएस लैब' में परीक्षण कराया। लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पेट्रोल गुणवत्ताहीन (इंजन के अनुकूल नहीं) था, जिसके कारण ही इंजन बार-बार चोक हो रहा था। दूसरी ओर, जब डॉक्टर ने संबंधित पेट्रोल पंप से संपर्क किया, तो पता चला कि किसी अन्य वाहन मालिक ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। कोई समाधान न निकलता देख और कंपनी द्वारा कार का मूल्यांकन केवल 12 लाख लगाए जाने पर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।