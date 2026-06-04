Fraud Case: शादी के बाद पति से 22.63 लाख की धोखाधड़ी, रायगढ़ में पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर FIR

जानकारी के मुताबिक, घरघोड़ा के वार्ड क्रमांक-5 छाल रोड निवासी पिंगल कुमार बघेल ने अप्रैल माह में एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसडीओपी धरमजयगढ़ को सौंपी गई। पिंगल ने अपने बयान में बताया कि वह फैब्रिकेशन और सेंट्रिंग कार्य का व्यवसाय करता है। उसकी शादी वर्ष 2008 में कोरबा स्थित आर्य समाज मंदिर में सीमा बघेल निवासी पैलपारा सारंगढ़ के साथ प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। शादी के शुरुआती वर्षों में सबकुछ सामान्य था। वर्ष 2010 में बेटी के जन्म के बाद ससुराल पक्ष के लोगों का घर आना-जाना बढ़ गया। इसी दौरान ससुर भरत लाल यादव और साला कृष्ण कुमार यादव ने पारिवारिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया।