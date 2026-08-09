Elephant attack: रायगढ़ में हाथी के हमले से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाके में मची अफरा-तफरी

Raigarh Elephant Attack: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। जंगल से निकलकर बस्ती के करीब पहुंचे हाथी का सामना अचानक एक बुजुर्ग ग्रामीण से हो गया। हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को अब जंगल और बस्ती के आसपास हाथियों की मौजूदगी को लेकर सतर्क रहने की चिंता बनी हुई है। यह पूरा मामला धरमजयगढ़ वन मंडल के बाकारूमा रेंज का है। मृतक की पहचान ग्राम जमावीरा निवासी रतन गुप्ता उर्फ चंदन (60 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात करीब 2 बजे रतन गुप्ता किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान जंगल की ओर से एक हाथी बस्ती के नजदीक पहुंच गया।