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PGT Teacher Vacancy: रायगढ़ में निकली गेस्ट टीचर भर्ती, 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू देकर पाएं नौकरी का मौका

Teacher Vacancy: रायगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में गेस्ट टीचर भर्ती के लिए 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू होगा।
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रायगढ़

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Shradha Jaiswal

Aug 06, 2026

PGT Teacher Vacancy

PGT Teacher Vacancy: 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू(photo-patrika)

PGT Teacher Vacancy: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छर्राटांगर (घरघोड़ा) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती पूरी तरह संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पीजीटी भूगोल, पीजीटी अंग्रेजी और ऑटोमोटिव लैब कौशल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को अंग्रेजी माध्यम (सीबीएसई) में अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा निर्धारित योग्यता के साथ तय समय पर साक्षात्कार में शामिल होना होगा।

Guest Teacher Recruitment 2026: इन पदों के लिए होगी भर्ती

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पीजीटी भूगोल, पीजीटी अंग्रेजी और ऑटोमोटिव लैब हेतु कौशल शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 3 जुलाई 2026 को भी वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और पद रिक्त रह गए। अब शैक्षणिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से दोबारा वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

12 अगस्त को सुबह 8 बजे होगा इंटरव्यू

रिक्त पदों को भरने और शैक्षणिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए दोबारा वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे विद्यालय परिसर में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता जरूरी

विद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों का अंग्रेजी माध्यम (CBSE) में अध्यापन करने में दक्ष होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता NESTS/EMRS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

यहां मिलेगी पूरी जानकारी

इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट emrschharratangar.in पर विजिट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि साक्षात्कार में शामिल होने से पहले वेबसाइट पर जारी सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हों।

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Updated on:

06 Aug 2026 02:35 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:34 pm

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