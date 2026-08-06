PGT Teacher Vacancy: रायगढ़ में निकली गेस्ट टीचर भर्ती, 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू देकर पाएं नौकरी का मौका

PGT Teacher Vacancy: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छर्राटांगर (घरघोड़ा) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती पूरी तरह संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर होगी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पीजीटी भूगोल, पीजीटी अंग्रेजी और ऑटोमोटिव लैब कौशल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को अंग्रेजी माध्यम (सीबीएसई) में अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा निर्धारित योग्यता के साथ तय समय पर साक्षात्कार में शामिल होना होगा।