रायगढ़ को रुला गए कारोबारी पति-पत्नी, नाले में बहे दोनों के शव 72 घंटे बाद कार समेत मिला, दुखद वीडियो वायरल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के माधोपाली स्थित लातनाला में कार समेत बह गए दंपती का शव हादसे के लगभग 72 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। तीन दिन तक चले लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पंजाब से बुलाए गए गोताखोरों की टीम ने कार का पता लगाया। कार के भीतर ही पति-पत्नी के शव मिले। इस दुखद घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें लोग मृतकों को श्रद्धां​जलि दे रहे हैं। वहीं ऐसे दुर्घटनाओं से बचने की अपील भी कर रहे हैं।