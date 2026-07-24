सत्ता बदलते ही थम गया निर्माण, रायगढ़ के जगतपुर मार्ग पर अधूरी पुलिया बनी लोगों की परेशानी

जगतपुर मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे व अन्य लोग गुजरते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब बारिश के बीच स्कूल की छुट्टी होती है और स्कूल लगना होता है। एक छोर पर ही निर्माण होने की वजह से पुलिया सकरा है। इससे चार पाहिया वाहन आने पर जाम लग जाता है। जबकि कई परिजन भी अपने बच्चों को बारिश से बचाने चार पहिया वाहन से स्कूल छोड़ने जाते हैं। साथ ही निजी स्कूली वैन व आटो भी बच्चों को लेकर जाता है। पुलिया के पास पहुंचते ही जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी होती है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी यह मार्ग खतरनाक साबित हो रहा है।