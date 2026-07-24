यूपी जा रही आई-10 कार की तलाशी में खुला लाखों का राज, रायगढ़ पुलिस ने किया पर्दाफाश

Raigarh News: रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही गांजा की खेप को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 26.484 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त एक आई10 कार को जब्त किया है। वहीं एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 13.24 लाख रुपये तथा कार की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। इस प्रकार कुल 16.24 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।