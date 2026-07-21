Raigarh News: सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, 40.78 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार(Photo Patrika)
Sahara India Fraud News: सहारा इंडिया परिवार से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब तीन साल से फरार चल रहे सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 3,848 निवेशकों से 40.78 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ के कोतरारोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न योजनाओं में जिले के हजारों लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश की थी। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिली। लगातार शिकायतों और जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान सामने आया कि सहारा इंडिया की शाखा के माध्यम से हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए थे, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की थी। मामले की जांच में पाया गया कि सहारा इंडिया के जिम्मेदार अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों की भूमिका संदिग्ध रही। इसी आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार शराफ पिछले करीब तीन वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की टीम उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने कोतरारोड़ क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान जारी है।
रायगढ़ पुलिस का कहना है कि सहारा इंडिया धोखाधड़ी प्रकरण की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस निवेशकों से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।
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