Raigarh News: सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, 40.78 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

Sahara India Fraud News: सहारा इंडिया परिवार से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब तीन साल से फरार चल रहे सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 3,848 निवेशकों से 40.78 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ के कोतरारोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।