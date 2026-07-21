21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

रायगढ़

Raigarh News: सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, 40.78 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

Raigarh News: सहारा इंडिया फ्रॉड मामले में 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ गिरफ्तार। 3,848 निवेशकों से 40.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप।
2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Love Sonkar

Jul 21, 2026

Raigarh News

सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार(Photo Patrika)

Sahara India Fraud News: सहारा इंडिया परिवार से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब तीन साल से फरार चल रहे सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 3,848 निवेशकों से 40.78 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ के कोतरारोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

हजारों लोगों ने किया था निवेश

पुलिस के अनुसार, सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न योजनाओं में जिले के हजारों लोगों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश की थी। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिली। लगातार शिकायतों और जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।

निवेशकों की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

जांच के दौरान सामने आया कि सहारा इंडिया की शाखा के माध्यम से हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए थे, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की थी। मामले की जांच में पाया गया कि सहारा इंडिया के जिम्मेदार अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों की भूमिका संदिग्ध रही। इसी आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

तीन साल से फरार था आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार शराफ पिछले करीब तीन वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की टीम उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने कोतरारोड़ क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान जारी है।

अन्य आरोपियों पर भी होगी कार्रवाई

रायगढ़ पुलिस का कहना है कि सहारा इंडिया धोखाधड़ी प्रकरण की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस निवेशकों से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 04:15 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Raigarh News: सहारा इंडिया फ्रॉड का 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, 40.78 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायगढ़ में जुए के 5 फड़ों पर एक साथ छापा, पुलिस ने 33 लोगों को दबोचा, 90 लाख की संपत्ति जब्त

Raigarh Police Raid
रायगढ़

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में 16 पुलिसकर्मियों का तबादला, SSP ने जारी की नई पोस्टिंग सूची, देखें किसे मिली कहां जिम्मेदारी

Chhattisgarh Transfer List
रायगढ़

मां और 10 महीने की मासूम बेटी की हत्या, बोर घर में मिले खून से सने शव, रायगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात

Murder
रायगढ़

Chhattisgarh Land Scam: 15 साल सर्वे में उलझा रहा प्रशासन, इधर शेल कंपनियों ने बेच डाली 526 एकड़ सीए भूमि

Chhattisgarh Land Scam
रायगढ़

Fire Incident: रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, घर में आग लगने से जिंदा जले बुजुर्ग दंपती

Fire Incident
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.