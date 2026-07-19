Police Transfer: छत्तीसगढ़ में 16 पुलिसकर्मियों का तबादला, SSP ने जारी की नई पोस्टिंग सूची, देखें किसे मिली कहां जिम्मेदारी

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में तबादलों के बाद अब पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह ने जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जारी सूची में 16 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।