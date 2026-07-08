8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 4.13 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, DMF की बड़ी सौगात

DMF Projects: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले में DMF के तहत 4.13 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इस राशि से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी।
2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jul 08, 2026

DMF Development Works

DMF Development Works: इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी(photo-patrika)

DMF Development Works: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले के विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के तहत 4 करोड़ 13 लाख 82 हजार 400 रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खनन प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना है।

Chhattisgarh Government: स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर सबसे अधिक जोर

स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे बड़ी राशि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। धरमजयगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा के निर्माण एवं उन्नयन कार्य के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्रवासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को मिली मंजूरी

ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पांच अलग-अलग योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। गोरपार, नंदगांव, शाहपुर, नवापारा और पुसल्दा गांवों में नलकूप, सम्पवेल, पाइपलाइन विस्तार और रॉ-वॉटर पंप जैसी योजनाओं पर लाखों रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से ग्रामीणों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा।

ITI और स्कूल भवन का होगा विकास

युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए धरमजयगढ़ स्थित शासकीय आईटीआई भवन के जीर्णोद्धार हेतु 82.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, ग्राम पंचायत साम्हारसिंघा में नए प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 14.30 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी

स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC), पेयजल योजनाएं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED), आईटीआई भवन का जीर्णोद्धार छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड तथा प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के माध्यम से कराया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और जिले के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

Breaking News: ओमान में दबोचा गया महादेव बेटिंग ऐप का मास्टरमाइंड ‘सौरभ चंद्राकर’, ED-CBI को मिली बड़ी सफलता

ये भी पढ़ें
Saurabh Chandrakar Arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 05:43 pm

Published on:

08 Jul 2026 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 4.13 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, DMF की बड़ी सौगात

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Trailer Accident: रायगढ़ में ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Trailer Accident
रायगढ़

Breaking News: रायगढ़ में DMF से 35.76 करोड़ की मिली मंजूरी, सड़क, लाइब्रेरी और ITI होंगे अपग्रेड

Raigarh DMF Fund
रायगढ़

रायगढ़ में युवती ने प्रोफेसर को पीटा! आपत्तिजनक मैसेज भेजने का लगाया आरोप, Video वायरल

Raigarh Viral Video
रायगढ़

रायगढ़ में बम की तरह फटा AC, भीषण हादसे में पिता की मौत, पुत्र घायल

AC Compressor Blast in raigarh, raigarh news,
रायगढ़

रायगढ़ इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, फर्नेस ब्लास्ट से 3 श्रमिक घायल, मौके पर मची अफरा-तफरी

Steel Plant Furnace Explosion
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.