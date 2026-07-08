छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 4.13 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, DMF की बड़ी सौगात

DMF Development Works: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले के विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के तहत 4 करोड़ 13 लाख 82 हजार 400 रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खनन प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराना है।