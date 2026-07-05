क्या Expiry Milk पाउडर ने ली नवजात की जान? रायपुर में मौत के बाद मेडिकल स्टोर पर गंभीर आरोप, जांच शुरू

परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर से खरीदा गया मिल्क पाउडर एक्सपायरी डेट का था। उनका कहना है कि बच्ची ने उसी मिल्क पाउडर का सेवन किया, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर मेडिकल स्टोर संचालकों ने उनके पास मौजूद मिल्क पाउडर का डिब्बा अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए दूसरा डिब्बा देने की बात कही। परिजनों का दावा है कि इसके बाद भी बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।