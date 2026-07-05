Heavy Rain: रायपुर के दो अंडरब्रिज हुए बंद, पानी में डूब गई कई गाड़ियां, बढ़ी परेशानी

रायपुर के दो अंडरब्रिज हुए बंद (Photo Patrika)
Raipur Heavy Rain: रायपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रविवार सुबह से हो रही बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे अंडरब्रिजों में देखने को मिली, जहां पानी भरने के कारण दो प्रमुख अंडरब्रिजों को एहतियातन बंद करना पड़ा। इससे लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है और शहर के कई हिस्सों में यातायात भी प्रभावित हुआ है।
फाफाडीह अंडरब्रिज और गुढ़ियारी अंडरब्रिज में भारी जलभराव होने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई दोपहिया और चारपहिया वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में आधी तक डूब गईं। वाहन चालकों को काफी मशक्कत के बाद अपने वाहन बाहर निकालने पड़े।
अंडरब्रिज बंद होने के कारण आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। वैकल्पिक मार्गों पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। कार्यालय, रेलवे स्टेशन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकले लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा।
बारिश का असर अब शहर की प्रमुख सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हावड़ा–मुंबई रेल लाइन पर स्थित आमानाका अंडरब्रिज में भारी जलभराव होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अंडरब्रिज में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग बीच रास्ते से ही वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं।
फाफाडीह स्थित रायपुर–विशाखापत्तनम रेल लाइन के नीचे बने अंडरब्रिज में भी भारी जलभराव हो गया। पानी भरने से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया, जिससे खमतराई, भनपुरी और बिलासपुर की ओर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
गुढ़ियारी अंडरब्रिज में भारी जलभराव हो गया, जिससे इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन जोखिम भरा हो गया। कई वाहन चालकों ने पानी की गहराई देखकर बीच रास्ते से ही अपने वाहन वापस मोड़ लिए, जबकि कुछ वाहन जलभराव में फंस गए।
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