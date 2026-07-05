Heavy Rain: रायपुर के दो अंडरब्रिज हुए बंद, पानी में डूब गई कई गाड़ियां, बढ़ी परेशानी

गुढ़ियारी अंडरब्रिज में भारी जलभराव हो गया, जिससे इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन जोखिम भरा हो गया। कई वाहन चालकों ने पानी की गहराई देखकर बीच रास्ते से ही अपने वाहन वापस मोड़ लिए, जबकि कुछ वाहन जलभराव में फंस गए।