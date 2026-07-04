छत्तीसगढ़ में हुआ झमाझम बारिश! अगले 24 घंटे संभलकर रहें, IMD का हाई अलर्ट जारी

CG Weather High Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे नहीं रुकने की सलाह दी गई है।