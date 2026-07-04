छत्तीसगढ़ में हुआ झमाझम बारिश! अगले 24 घंटे संभलकर रहें, IMD का हाई अलर्ट जारी

CG Weather High Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून का रौद्र रूप(photo-patrika)
CG Weather High Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे नहीं रुकने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी है।
मौसम विभाग ने गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम साफ होने तक खेतों में काम करने से बचने की अपील की गई है।
संभावित खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तेज बारिश और आंधी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण उमस और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
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