छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने की कवायद, IIM रायपुर में साय मंत्रिमंडल का ‘चिंतन शिविर 3.0’ शुरू

इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिविर का शुभारंभ करते हुए इसे प्रदेश की भावी विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि बदलते समय की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप शासन व्यवस्था को भी लगातार सीखना, स्वयं का मूल्यांकन करना और भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करना होगा। इसी उद्देश्य से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जहां मंत्रिमंडल के सदस्य और देश के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय विशेषज्ञ एक साथ बैठकर नीति निर्माण और सुशासन के नए आयामों पर मंथन करेंगे।