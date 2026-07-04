आपको भी है JOB की तलाश? 200 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, आज छत्तीसगढ़ में लगेगा प्लेसमेंट कैंप

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) राजनांदगांव में शनिवार सुबह 9 बजे से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में टाटा मोटर्स (गुजरात) और डेल्फिंगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई) सहित विभिन्न कंपनियों के लिए भर्ती की जाएगी। कैंप में शासकीय एवं निजी आईटीआई से उत्तीर्ण अभ्यर्थी, प्रशिक्षण सत्र 2022-24 और 2023-24 के प्रशिक्षणरत विद्यार्थी, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण महिला एवं पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।