कांग्रेस के 13 विधायकों ने मकान लेने से किया इनकार, नकटी में विधायक आवास का विरोध तेज, दीपक बैज का बड़ा बयान

नकटी के विस्थापितों ने शुक्रवार को मंत्री ओपी चौधरी के निवास पर पहुंचकर हंगामा किया। महिलाओं ने मंत्री के आवास में घुसने का प्रयास किया। विस्थापित देर रात तक मंत्री बंगले के बाहर बैठकर नारेबाजी करते रहे। यहां बात नहीं बनी तो सभी रात करीब 9.30 सीएम हाउस के पास धरना देने लगे। नकटी गांव के 85 प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे व शहर जिलाध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में प्रभावित परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे।