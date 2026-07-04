3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: श्रमिक कार्ड में त्रुटि 20 रुपए में सुधरेगी

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने कहा पंजीकृत श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का सत्यापन कर तत्काल त्रुटि सुधरवाएं, मिलेगा योजनाओं का लाभ।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 04, 2026

CG News

CG News: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय-समय पर सत्यापन (Verification) करने और आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी है। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यदि श्रमिक कार्ड में नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में), जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर (Mobile Number) अथवा पूर्ण पते से संबंधित कोई भी त्रुटि है, तो उसे तत्काल संशोधित कराना आवश्यक है।

ऐसा करने से भविष्य में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह त्रुटि सुधार (Error Correction) श्रमिकों के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने और सरकारी सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठाने के लिए जरूरी है।

मंडल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रमिक कार्ड (Labour Card) में संशोधन कार्य के लिए केवल 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए श्रमिकों को अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) की मूल प्रति के साथ एक सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी प्रस्तुत दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हों, ताकि प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।

श्रम विभाग (Chhattisgarh Labour Department) ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी को अद्यतन कराएं। विभाग का कहना है कि सही और अद्यतन (Update) जानकारी न केवल विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से भी बचाएगी।

सही जानकारी सरकारी डेटाबेस (Government Database) में भी सटीकता सुनिश्चित करती है। श्रमिकों से आग्रह किया गया है कि वे सही जानकारी, सही अधिकार और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने श्रमिक कार्ड का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन शीघ्र कराएं।

इसलिए महत्त्वपूर्ण:श्रमिक कार्ड केवल एक पहचान पत्र (Identity Card) नहीं, बल्कि श्रमिकों के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), शिक्षा सहायता, पेंशन योजनाएं, आवास सहायता और अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं। सही जानकारी वाला कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक बिना किसी बाधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह उनकी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जरूरी है।

Chhattisgarh : एआई मिशन के जरिए युवाओं को मिलेंगे कौशल, रोजगार और नवाचार के नए अवसर

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jul 2026 02:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: श्रमिक कार्ड में त्रुटि 20 रुपए में सुधरेगी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

3 दिन बाद भी नहीं थमा दर्द! नकटी गांव में बुलडोजर के बाद तबाही, मलबे में रहने को मजबूर बच्चे और बुजुर्ग

Nakti Village Bulldozer Action
रायपुर

रथयात्रा पर छत्तीसगढ़ यात्रियों को राहत! भीड़ से बचना है तो करें TOD स्पेशल ट्रेन में सफर, रेलवे list जारी

Rath Yatra Special Train
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 8 जुलाई को होगी साय कैबिनेट बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting
रायपुर

नकटी गांव में 85 मकान तोड़े जाने पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, CM साय का पुतला दहन करेगी पार्टी

Chhattisgarh Politics
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना, संविलियन की मांग पर कांग्रेस ने ​भी दिया समर्थन

Guest Teachers Strike
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.