CG News: श्रमिक कार्ड में त्रुटि 20 रुपए में सुधरेगी

इसलिए महत्त्वपूर्ण:श्रमिक कार्ड केवल एक पहचान पत्र (Identity Card) नहीं, बल्कि श्रमिकों के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), शिक्षा सहायता, पेंशन योजनाएं, आवास सहायता और अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं। सही जानकारी वाला कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक बिना किसी बाधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह उनकी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जरूरी है।