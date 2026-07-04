CG News: श्रमिक कार्ड में त्रुटि 20 रुपए में सुधरेगी

CG News: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय-समय पर सत्यापन (Verification) करने और आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी है। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यदि श्रमिक कार्ड में नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में), जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर (Mobile Number) अथवा पूर्ण पते से संबंधित कोई भी त्रुटि है, तो उसे तत्काल संशोधित कराना आवश्यक है।
ऐसा करने से भविष्य में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह त्रुटि सुधार (Error Correction) श्रमिकों के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने और सरकारी सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठाने के लिए जरूरी है।
मंडल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रमिक कार्ड (Labour Card) में संशोधन कार्य के लिए केवल 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए श्रमिकों को अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) की मूल प्रति के साथ एक सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी प्रस्तुत दस्तावेज स्पष्ट और पठनीय हों, ताकि प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।
श्रम विभाग (Chhattisgarh Labour Department) ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी को अद्यतन कराएं। विभाग का कहना है कि सही और अद्यतन (Update) जानकारी न केवल विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से भी बचाएगी।
सही जानकारी सरकारी डेटाबेस (Government Database) में भी सटीकता सुनिश्चित करती है। श्रमिकों से आग्रह किया गया है कि वे सही जानकारी, सही अधिकार और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने श्रमिक कार्ड का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन शीघ्र कराएं।
इसलिए महत्त्वपूर्ण:श्रमिक कार्ड केवल एक पहचान पत्र (Identity Card) नहीं, बल्कि श्रमिकों के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), शिक्षा सहायता, पेंशन योजनाएं, आवास सहायता और अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं। सही जानकारी वाला कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक बिना किसी बाधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह उनकी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जरूरी है।
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