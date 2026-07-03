3 दिन बाद भी नहीं थमा दर्द! नकटी गांव में बुलडोजर के बाद तबाही, मलबे में रहने को मजबूर बच्चे और बुजुर्ग

Nakti Village Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के तीन दिन बाद भी प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। करीब 80 घरों पर कार्रवाई के बाद दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं और लगातार बारिश के बीच अपने टूटे हुए घरों के मलबे में रहने को मजबूर हैं। बारिश और कीचड़ के बावजूद ग्रामीण गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे पुनर्वास और राहत की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब तक उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।