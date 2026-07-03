नकटी गांव में 85 मकान तोड़े जाने पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन, CM साय का पुतला दहन करेगी पार्टी

Chhattisgarh Politics: रायपुर जिले के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 85 मकानों को तोड़े जाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने अपने जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को आंदोलन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।