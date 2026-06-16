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Chhattisgarh Politics: बिजली बिल पर कांग्रेस का आर-पार का ऐलान, दीपक बैज बोले- सड़क से सदन तक होगा संघर्ष

Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली दर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। PCC चीफ दीपक बैज ने सड़क से सदन तक भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jun 16, 2026

Chhattisgarh Politics

प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, जबकि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बना रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है और विधानसभा के मानसून सत्र में भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।

तीन चरणों में चलेगा कांग्रेस का आंदोलन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के मुताबिक 17 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में आवेदन भरवाने का अभियान चलाएंगे।

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Published on:

16 Jun 2026 06:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Politics: बिजली बिल पर कांग्रेस का आर-पार का ऐलान, दीपक बैज बोले- सड़क से सदन तक होगा संघर्ष

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