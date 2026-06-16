Chhattisgarh Politics: बिजली बिल पर कांग्रेस का आर-पार का ऐलान, दीपक बैज बोले- सड़क से सदन तक होगा संघर्ष

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के मुताबिक 17 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद 18 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिजली दर वृद्धि और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में आवेदन भरवाने का अभियान चलाएंगे।