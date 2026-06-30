नकटी की गूंज अब कोलियारी तक, नोटिस मिलते ही भड़के ग्रामीण, राजस्व टीम को गांव में घेरा

कोलियारी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल (photo source- Patrika)
Dhamtari News: रायपुर के नकटी गांव के बाद अब धमतरी जिले का कोलियारी गांव अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। मंगलवार को राजस्व विभाग द्वारा 50 से अधिक मकानों को खाली करने के लिए नोटिस और अल्टीमेटम जारी किए जाने के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजस्व अधिकारियों से तीखी बहस की। कुछ समय के लिए स्थिति काफी गर्म रही, हालांकि बाद में प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखा।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई उचित नहीं है। उनका कहना है कि एक निजी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व विभाग उन पर घर खाली करने का दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि धमतरी में भी रायपुर के नकटी गांव जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
वहीं राजस्व विभाग ने ग्रामीणों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भूमि पर 50 से अधिक मकान अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। विभाग का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण लोगों को घर खाली करने के लिए अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।
नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण राजस्व टीम के सामने एकत्र हो गए। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया, जबकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल न्यायालय और शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी और अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की।
राजस्व अधिकारियों ने संबंधित परिवारों को जल्द से जल्द अतिक्रमित भूमि खाली करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी ओर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कोलियारी गांव में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आने वाले दिनों में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है।
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