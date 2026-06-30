नकटी की गूंज अब कोलियारी तक, नोटिस मिलते ही भड़के ग्रामीण, राजस्व टीम को गांव में घेरा

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई उचित नहीं है। उनका कहना है कि एक निजी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व विभाग उन पर घर खाली करने का दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि धमतरी में भी रायपुर के नकटी गांव जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।