धमतरी में भीषण सड़क हादसा, KTM सवार युवक की दर्दनाक मौत, हैदराबाद में रहती है मां

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 4 से 5 बजे के आसपास हुआ है। रायपुर-जगदलपुर हाईवे के बायपास पर सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद एंबुलेंस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल पर युवक और उसकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएसपी ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।