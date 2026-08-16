अंतिम संस्कार के 18 दिन बाद लौटा ‘मृत’ बेटा, मचा हड़कंप! जानें धमतरी का हैरान करने वाला मामला

दरअसल, धमतरी के संबलपुर मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक युवक असहाय हालत में बैठा मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के शिवा प्रधान मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक के पास मिले वोटर आईडी कार्ड के आधार पर उसकी पहचान गिरौधपुरी, चौकी सुकली बरेली निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा के रूप में हुई। इसके बाद शिवा प्रधान ने पुलिस की मदद से युवक को उसके गांव पहुंचाया।