ढाबे में खाना खाने के बाद तीन दोस्तों की हत्या, 1 साल बाद आया धमतरी कोर्ट का फैसला, 5 आरोपियों पर पीड़ित परिवार ने फेंके जूते

11 अगस्त 2025 की रात करीब 11.20 बजे भोयना के अन्नपूर्णा ढाबे के पास आरोपियों और मृतकों के बीच मामूली विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। विवाद बढऩे पर मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने धारदार चाकू से संतोषी नगर रायपुर निवसी आलोक सिंह ठाकुर, नितीन टांडी और सुरेश हियाल पर प्राणघातक वार कर दिया। गंभीर चोट के कारण तीनों युवकों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें पांच वयस्क और तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल थे।