शराबबंदी पर ओपी चौधरी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- गंगाजल की कसम भी नहीं निभाई

मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अपने पांच साल के कार्यकाल में उस वादे को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को निभाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और कांग्रेस इस मामले में अपने वादे पर खरी नहीं उतर सकी।