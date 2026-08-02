शराबबंदी पर ओपी चौधरी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- गंगाजल की कसम भी नहीं निभाई

शराबबंदी के मुद्दे पर ओपी चौधरी ने कांग्रेस को घेरा (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शनिवार को धमतरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मराठा मंगल भवन में आयोजित एक दिवसीय युवा नशा मुक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और युवाओं से नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। हालांकि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में ओपी चौधरी का शराबबंदी को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।
मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अपने पांच साल के कार्यकाल में उस वादे को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को निभाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और कांग्रेस इस मामले में अपने वादे पर खरी नहीं उतर सकी।
धमतरी में आयोजित युवा नशा मुक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन में देशभर के युवाओं से नशा मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील की और समाज की भागीदारी पर जोर दिया।
ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत आने वाले 100 रविवार तक देशभर में नशामुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पर किए गए ओपी चौधरी के हमले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और इस बयान के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो सकते हैं।
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