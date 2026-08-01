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घर में घुसे तेंदुए ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला, फिर उसी घर में हुई रहस्यमयी मौत, धमतरी में मचा हड़कंप

Leopard Attack on Youths: बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस आया और वहां मौजूद दो युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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धमतरी

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Khyati Parihar

Aug 01, 2026

Leopard Dies Inside House

तेंदुए की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Dhamtari Leopard Attack: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कर्राघाटी गांव में शुक्रवार देर रात एक तेंदुआ अचानक एक ग्रामीण के घर में घुस आया। घर के भीतर मौजूद दो युवकों पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, देर रात ग्रामीण अपने घर में मौजूद थे, तभी अचानक तेंदुआ घर के अंदर घुस गया। घर में मौजूद दो युवकों पर उसने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तत्काल नगरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

उसी घर में हुई तेंदुए की रहस्यमयी मौत

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हमला करने के बाद तेंदुए की भी उसी घर के भीतर मौत हो गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेंदुए की मौत दम घुटने से हुई, किसी संघर्ष के दौरान हुई या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी।

वन विभाग जांच में जुटा

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मृत तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही तेंदुए की मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि तेंदुआ जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में कैसे पहुंचा।

ग्रामीणों में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद कर्राघाटी गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने और जंगली जानवरों की आवाजाही पर निगरानी रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में जंगली जानवर दिखाई दे तो उसे घेरने या भगाने की कोशिश न करें। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू की कार्रवाई की जा सके।

पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

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पानी की तलाश में कुएं में गिरा तेंदुआ, मोटर पाइप के सहारे घंटों लटका रहा… गांव में दहशत, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू(photo-patrika)

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Updated on:

01 Aug 2026 11:53 am

Published on:

01 Aug 2026 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / घर में घुसे तेंदुए ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला, फिर उसी घर में हुई रहस्यमयी मौत, धमतरी में मचा हड़कंप

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