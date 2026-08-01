घर में घुसे तेंदुए ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला, फिर उसी घर में हुई रहस्यमयी मौत, धमतरी में मचा हड़कंप

इस घटना के बाद कर्राघाटी गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने और जंगली जानवरों की आवाजाही पर निगरानी रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में जंगली जानवर दिखाई दे तो उसे घेरने या भगाने की कोशिश न करें। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू की कार्रवाई की जा सके।