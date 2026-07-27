छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 10 अगस्त से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल

CG Open School Exam:10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुन: परीक्षा दिलाने का अवसर मिलता है। यह अवसर परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा परीक्षा के लिए समय-सारिणी की घोषणा होते ही संबंधित छात्र-छात्राओं की तैयारी भी शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। ओपन स्कूल में परीक्षा में ओएमआर शीट लागू होगी। राज्य ओपन स्कूल के नियमानुसार छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले ओएमआर आंसर शीट में परीक्षार्थियों का नाम, विषय, परीक्षा की तारीख पहले से अंकित होगी।