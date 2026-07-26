बस से अचानक पति हुआ लापता! कई दिनों बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR, धमतरी का अजब-गजब मामला

Missing Husband Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नरहरपुर निवासी रविंद्र दुर्गा अपने कार्यस्थल ओडिशा जाने के लिए बस में सवार हुए थे, लेकिन वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। दो-तीन दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं होने पर परिवार चिंतित हो गया। पत्नी संतोषी दुर्गा ने उनके कार्यस्थल पर संपर्क किया, जहां पता चला कि रविंद्र वहां पहुंचे ही नहीं। इसके बाद उन्होंने धमतरी सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और रविंद्र की तलाश जारी है।