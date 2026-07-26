बस से अचानक पति हुआ लापता! कई दिनों बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR, धमतरी का अजब-गजब मामला

Missing Husband Case: पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई गुमशुदगी(photo-AI)
Missing Husband Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नरहरपुर निवासी रविंद्र दुर्गा अपने कार्यस्थल ओडिशा जाने के लिए बस में सवार हुए थे, लेकिन वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। दो-तीन दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं होने पर परिवार चिंतित हो गया। पत्नी संतोषी दुर्गा ने उनके कार्यस्थल पर संपर्क किया, जहां पता चला कि रविंद्र वहां पहुंचे ही नहीं। इसके बाद उन्होंने धमतरी सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और रविंद्र की तलाश जारी है।
जानकारी के अनुसार, नरहरपुर निवासी रविंद्र दुर्गा अपने काम के सिलसिले में ओडिशा जाने वाले थे। उनकी पत्नी संतोषी दुर्गा उन्हें धमतरी बस स्टैंड तक छोड़ने आई थीं। संतोषी दुर्गा वही महिला हैं, जो अब तक 700 से अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी हैं और जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से आमंत्रण भी मिला था।
परिजनों के मुताबिक, रविंद्र को बस में बैठाने के बाद संतोषी वापस अपने घर नरहरपुर लौट गईं। उस समय किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद परिवार चिंता में डूब जाएगा।
रविंद्र दुर्गा के ओडिशा पहुंचने के बाद परिवार को उनसे संपर्क होने की उम्मीद थी, लेकिन दो से तीन दिनों तक उनका फोन नहीं लगा। शुरुआत में परिजनों ने सोचा कि शायद नेटवर्क की समस्या हो, लेकिन जब लगातार संपर्क नहीं हो पाया तो चिंता बढ़ गई।
इसके बाद संतोषी दुर्गा ने उनके कार्यस्थल पर संपर्क किया। वहां से जानकारी मिली कि रविंद्र ओडिशा पहुंचे ही नहीं हैं। यह जानकारी मिलते ही परिवार के होश उड़ गए और किसी अनहोनी की आशंका गहराने लगी।
पति के लापता होने की सूचना मिलने के बाद संतोषी धमतरी पहुंचीं और सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि रविंद्र के बस से यात्रा करने, उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रविंद्र बस से बीच रास्ते में उतरे थे या किसी अन्य कारण से उनका संपर्क टूट गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है।
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