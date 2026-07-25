“जान से मारने की धमकी मिली थी”… कोरबा में संदिग्ध मौत मामले में मां का बड़ा दावा

Korba Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कनबेरी निवासी शंकर रोहिदास का शव दो दिन बाद एक पेड़ से लटका मिला था। अब मृतक की मां नीराबाई रोहिदास ने इस मामले को आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि प्रेम संबंध के चलते उनके बेटे को लगातार धमकियां मिल रही थीं और मौत से पहले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।