‘मेरी मौत का जिम्मेदार अभिषेक है…’ बलौदाबाजार शिक्षिका आत्महत्या मामले में खुला राज

Baloda Bazar Teacher Suicide Case: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एमटेक शिक्षिका काजल ठाकुर की आत्महत्या मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार, काजल ने आत्महत्या से पहले दीवार पर लिखे संदेश और पर्चियों में अपने सहकर्मी एवं प्रेमी अभिषेक जायसवाल को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक जायसवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।