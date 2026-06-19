Suspicious Deaths: छत्तीसगढ़ में 8 मौतों का मामला गरमाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर, 6 शव को देर रात दफनाया

कब्र खोदकर निकाला शव (Photo Patrika)
Rural incident in Chhattisgarh: कसडोल थानांतर्गत ग्राम खर्वे में हुये 8 संदिग्ध मौतों के मामले में कसडोल पुलिस ने सभी 6 शवों का देर रात्रि पोस्ट मार्टम पश्चात गांव में ही शव को दफन कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों और लगातार संदिग्ध मौतों के बाद सीएम हाउस सहित पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के दबाव पर कार्यवाही की प्रक्रिया काफी तत्परता से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इधर पुलिस ने अभी तक उक्त मौतों की बाद मर्ग दर्ज कर लिया है, अब पुलिस अधिकारियों की माने तो एक दिनों में ही पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिलने के आधार पर जांच का दायरा बढ़ेगा साथ ही पूरे मामले पर विस्तृत जांच किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार इस गंभीर मामले को देखते हुए प्रशासन और उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीओपी, फॉरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा कुछ शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके अलावा पीडि़त परिवारों और संबंधित किराना व्यापारी के बयान भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक ठोस सबूतों के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। ग्रामीणों में लगातार हो रही मौतों को लेकर आक्रोश है और वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
पुलिस सूत्रों की मानें तो शराब की सेवन मौत मामले में मेडिकल कॉलेज रायपुर से भी 5 सदस्यी टीम जल्द ही ग्राम खर्वे पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेगी। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यक्तियों के अचानक शराब के सेवन पश्चात मौत पर शंका गहरा गया हैज साथ ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का कारण क्या रहा यह भी जानने मेडिकल कॉलेज की टीम पहुंचने वाली हैए फिलहाल अब देखना होगा कि उक्त टीम खर्वे कब पहुँचती है और किस तरह की जांच करती है।
3 माह में हुये संदिग्ध परिस्थितियों में 8 मौतों के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पुलिस प्रशासन को दबाव आ रहा है। सूत्रों की माने तो लगातार मीडिया के द्वारा उक्त मामले पर कवरेज किया जा रहा है, जिसके बाद कही न कही पुलिस पर भी दबाव बना हुआ है। इधर पुलिस ने अपना कार्य तो कर दिया है, लेकिन पोस्ट मार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई की बात कह रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोप लगे किराना व्यापारी का बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन उक्त बयान पर पुलिस की कार्रवाई बिना सबूत पर आगे नहीं बढ़ पा रही है।
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