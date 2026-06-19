Suspicious Deaths: छत्तीसगढ़ में 8 मौतों का मामला गरमाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर, 6 शव को देर रात दफनाया

Rural incident in Chhattisgarh: कसडोल थानांतर्गत ग्राम खर्वे में हुये 8 संदिग्ध मौतों के मामले में कसडोल पुलिस ने सभी 6 शवों का देर रात्रि पोस्ट मार्टम पश्चात गांव में ही शव को दफन कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों और लगातार संदिग्ध मौतों के बाद सीएम हाउस सहित पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के दबाव पर कार्यवाही की प्रक्रिया काफी तत्परता से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इधर पुलिस ने अभी तक उक्त मौतों की बाद मर्ग दर्ज कर लिया है, अब पुलिस अधिकारियों की माने तो एक दिनों में ही पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिलने के आधार पर जांच का दायरा बढ़ेगा साथ ही पूरे मामले पर विस्तृत जांच किया जाएगा।