Treasury System Change: अब बलौदाबाजार के चक्कर लगाएंगे स्टांप वेंडर, भाटापारा ट्रेजरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, बढ़ेंगी मुश्किलें

Bhatapara Treasury: भाटापारा ट्रेजरी कार्यालय का डबल लॉक सिस्टम अब जिला कोषालय बलौदाबाजार स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद भाटापारा ट्रेजरी में कामकाज लगभग नगण्य रह गया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में ट्रेजरी कार्यालय को पूरी तरह बंद किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस खबर से क्षेत्र के लोगों और स्टांप वेंडरों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार डबल लॉक सिस्टम के जिला कोषालय में शिफ्ट होने के बाद अब स्टांप वेंडरों को स्टांप, रसीदी टिकट तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए बलौदा बाजार जाना होगा।