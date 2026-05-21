Chhattisgarh Bison Terror: सुबह के एक घंटे ने मचाया ऐसा आतंक कि दहल उठे 3 गांव, खूंखार बायसन के हमले में एक की मौत, अन्य घायल

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार, पहली घटना ग्राम गजराडीह की है। यहां के निवासी देवेंद्र साहू पर बायसन ने उस वक्त अचानक हमला कर दिया जब वे सुबह अपने काम से निकले थे। बायसन के सींग लगने से देवेंद्र के पेट पर 4 से 5 इंच गहरा घाव हो गया और वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।