Crime News: भाजपा नेत्री के साथ दिनदहाड़े लूट, सोने का लॉकेट झपट कर भागे आरोपी, इधर सिलेंडर की चोरी

सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास आरोपियों ने उससे अस्पताल का पता पूछा। पीडि़ता ने जवाब दिया कि वह बाद में बता पाएगी। आरोपियों ने पीछा किया और बहानेबाजी करते हुए पानी मांगने लगे। पीडि़ता ने पानी लेने के लिए दोनों के साथ मेन रोड पर गई, लेकिन कोई दुकान खुली नहीं थी। जैसे ही वह स्वामी आत्मानंद स्कूल के गेट के पास पहुंची, दो आरोपी उसके पास खड़े हो गए और तीसरे ने गर्दन में पहना सोने का लॉकेट झपट लिया। इसके बाद तीनों मोटर साइकिल पर बैठकर भाग गए।