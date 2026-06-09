Viral Video: धमतरी के बाद बलौदाबाजार से आया पुलिस और ग्रामीण के बीच बहस का वीडियो! खुलेआम दे रहे धमकी

दो दिन पहले धमतरी से युवक और टीआई के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था। मूवी देखकर घर लौट रहे दंपत्ति को पुलिस ने पोटियाडीह में रोका। विवाद के बाद पुलिस ने युवक का मुंह दबा दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक विवाद होता रहा। वहीं इस मामले में दूसरे दिन युवक ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों द्वारा उससे किसी प्रकार की रिश्वत नहीं मांगी गई थी। उसने बताया कि पुलिस द्वारा मांगे गए पहचान संबंधी दस्तावेज वह जमा कर चुका है। युवक ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद कई एडिटेड वीडियो और तरह-तरह की टिप्पणियां सामने आने लगीं, जिससे मामला अनावश्यक रूप से बढ़ गया।