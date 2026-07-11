11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Balodabazar News: सरकारी स्कूल के चावल में मिला कीड़ा, छात्राओं की शिकायत के बाद जांच में खुली पोल

Government School: बलौदाबाजार के कसडोल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं के भोजन के चावल में कीड़े मिले।
2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Jul 11, 2026

Balodabazar News

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (Phoyo Patrika)

Government School News: बलौदाबाजार जिले के कसडोल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्राओं को दिए गए चावल में इल्लियां (कीड़े) मिलने की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। पालकों के विरोध और शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए।

भोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल

जानकारी के अनुसार, छात्राओं ने अपने पालकों को बताया कि उन्हें कई दिनों से गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है और चावल में इल्लियां निकल रही हैं। इसके बाद पालकों ने प्रशासन से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर के निर्देश पर जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) नरेंद्र वर्मा ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। उन्होंने छात्राओं से अलग-अलग चर्चा कर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में छात्राओं की शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान चावल में कीड़े भी मिले, जिससे विद्यालय की भोजन व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

मामले के सामने आने के बाद पालकों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि छात्राओं की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी पर क्या कार्रवाई की जाती है।

क्या बोले जिम्मेदार

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चावल में कीड़े मिलने की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर जांच की गई। जांच के दौरान चावल में कीड़े पाए गए। अधीक्षिका और रसोइया को चावल अच्छी तरह साफ कर भोजन बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

नरेंद्र वर्मा, जिला मिशन समन्वयक

बच्चों ने दो दिन पहले भोजन में कीड़े मिलने की जानकारी दी थी। इसके बाद रसोइया को चावल अच्छी तरह साफ कर भोजन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

देव कुमारी नायक, अधीक्षिका

कार्रवाई पर टिकी सबकी नजर

हालांकि जांच में शिकायत सही मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। पालकों और स्थानीय लोगों की नजर अब जिला प्रशासन के अगले कदम पर है, ताकि छात्राओं को भविष्य में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 02:52 pm

Published on:

11 Jul 2026 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Balodabazar News: सरकारी स्कूल के चावल में मिला कीड़ा, छात्राओं की शिकायत के बाद जांच में खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Khorsi Nala Accident: बलौदाबाजार के उफनते नाले में बही सरकारी गाड़ी, तीसरे दिन मिला लापता बिजली कर्मी का शव

Khorsi Nala Accident
बलोदा बाज़ार

बारनवापारा अभयारण्य 31 अक्टूबर तक बंद, अब पर्यटकों के लिए तैयार किए गए नए स्पॉट

Barnawapara Sanctuary Closed
बलोदा बाज़ार

Khorsi Nala Accident: बलौदाबाजार के उफनते नाले में बही सरकारी गाड़ी, 3 कर्मचारी सुरक्षित, एक की तलाश जारी

Khorsi Nala Accident
बलोदा बाज़ार

Balamdehi River Flood: तुरतुरिया माता दर्शन करने पहुंचे 250 श्रद्धालु नदी में फंसे, देवदूत बनी कसडोल पुलिस, सभी को सुरक्षित निकाला

Balamdehi River Flood
बलोदा बाज़ार

नेताओं के चुनावी वादे निकले खोखले! पहली बारिश में गलियां बनीं तालाब, बलौदाबाजार के ग्रामीणों में आक्रोश

Baloda Bazar Village Road
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.