Balodabazar News: सरकारी स्कूल के चावल में मिला कीड़ा, छात्राओं की शिकायत के बाद जांच में खुली पोल

जानकारी के अनुसार, छात्राओं ने अपने पालकों को बताया कि उन्हें कई दिनों से गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है और चावल में इल्लियां निकल रही हैं। इसके बाद पालकों ने प्रशासन से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर के निर्देश पर जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) नरेंद्र वर्मा ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। उन्होंने छात्राओं से अलग-अलग चर्चा कर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में छात्राओं की शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान चावल में कीड़े भी मिले, जिससे विद्यालय की भोजन व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।