Balamdehi River Flood: तुरतुरिया माता दर्शन करने पहुंचे 250 श्रद्धालु नदी में फंसे, देवदूत बनी कसडोल पुलिस, सभी को सुरक्षित निकाला

Kasdol River Flood: प्रदेश में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। वनांचल सहित कई क्षेत्रों में छोटे-बड़े नदी-नाले उफान पर हैं। इसी बीच कसडोल थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तुरतुरिया (लव-कुश की जन्मस्थली) में बड़ा हादसा टल गया। यहां बालमदेही नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से करीब 250 श्रद्धालु और पर्यटक बाढ़ के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही कसडोल पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।