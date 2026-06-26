Murder Mystery Case: कसडोल में 8 मौतों का रहस्य! तंत्र विद्या या साजिश? कांग्रेस विधायक ने की CBI जांच की मांग

Murder Mystery Case: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में 8 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सुर्खियों में है। खर्वे गांव में कुछ महीनों के भीतर हुई इन मौतों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने घटना को लेकर सवाल उठाते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा से CBI या SIT के जरिए उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।