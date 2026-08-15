Indane Gas e-KYC: ई-केवाईसी नहीं तो बंद हो सकता है सिलेंडर मिलना, सब्सिडी पर भी पड़ेगा असर, 16 अगस्त तक आखिरी मौका

लवन इंडेन गैस के संचालक धनेश टंडन ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें गैस एजेंसी की ओर से मोबाइल फोन पर कॉल और मैसेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता अभी भी हैं, जिन्होंने अपने गैस कनेक्शन का आधार आधारित सत्यापन पूरा नहीं कराया है। ऐसे लोगों को अंतिम अवसर के रूप में 16 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जा रहा है।