Job Fair: बलौदाबाजार में नौकरी का मौका, 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप, 25 हजार तक मिलेगा वेतन

बलौदाबाजार में प्लेसमेंट कैंप (Photo AI image)
Job Recruitment: बलौदाबाजार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से युवाओं को सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 15 हजार से 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस प्लेसमेंट कैंप का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
जिला कौशल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसआईएस इंडिया कंपनी लिमिटेड, जशपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जनपद स्तर पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अलग-अलग तिथियों में दो जनपद पंचायत मुख्यालयों में काउंसलिंग और प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा।
प्लेसमेंट कैंप में चयनित युवाओं को सुरक्षा जवान के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा पात्र अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर भी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ना है, ताकि उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।
प्लेसमेंट कैंप में चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। पद और पात्रता के अनुसार वेतन में अंतर हो सकता है। जिले में आयोजित किए जा रहे इस कैंप से उन युवाओं को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है जो सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।
जिला प्रशासन और जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तारीख को संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय में पहुंचें और प्लेसमेंट कैंप में शामिल होकर रोजगार का अवसर प्राप्त करें। प्रशासन की ओर से युवाओं को सलाह दी गई है कि वे कैंप में शामिल होने से पहले भर्ती और चयन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें तथा अपने जरूरी दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित समय पर पहुंचें।
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