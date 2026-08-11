11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलोदा बाज़ार

Job Fair: बलौदाबाजार में नौकरी का मौका, 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप, 25 हजार तक मिलेगा वेतन

Job Placement: बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप लगेगा, जहां सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती होगी। वेतन 25 हजार तक मिलेगा।
2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Love Sonkar

Aug 11, 2026

Job Fair

बलौदाबाजार में प्लेसमेंट कैंप (Photo AI image)

Job Recruitment: बलौदाबाजार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से युवाओं को सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 15 हजार से 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस प्लेसमेंट कैंप का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

दो जनपद पंचायतों में लगेगा प्लेसमेंट कैंप

जिला कौशल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसआईएस इंडिया कंपनी लिमिटेड, जशपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जनपद स्तर पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अलग-अलग तिथियों में दो जनपद पंचायत मुख्यालयों में काउंसलिंग और प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा।

सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी का मौका

प्लेसमेंट कैंप में चयनित युवाओं को सुरक्षा जवान के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा पात्र अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर भी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ना है, ताकि उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।

15 से 25 हजार रुपए तक मिलेगा वेतन

प्लेसमेंट कैंप में चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। पद और पात्रता के अनुसार वेतन में अंतर हो सकता है। जिले में आयोजित किए जा रहे इस कैंप से उन युवाओं को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है जो सुरक्षा क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।

युवाओं से कैंप में पहुंचने की अपील

जिला प्रशासन और जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तारीख को संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय में पहुंचें और प्लेसमेंट कैंप में शामिल होकर रोजगार का अवसर प्राप्त करें। प्रशासन की ओर से युवाओं को सलाह दी गई है कि वे कैंप में शामिल होने से पहले भर्ती और चयन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें तथा अपने जरूरी दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित समय पर पहुंचें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 01:47 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Job Fair: बलौदाबाजार में नौकरी का मौका, 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप, 25 हजार तक मिलेगा वेतन

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में विकास को मिली नई रफ्तार, मंत्री टंकराम ने दी 1.24 करोड़ की सौगात

Chhattisgarh News
बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार के 63 हजार राशन कार्डधारियों को बड़ा झटका, बंद हुआ चावल मिलना, सामने आई ये बड़ी वजह

Ration Card Block, ration card news
बलोदा बाज़ार

ओवररेटिंग की शिकायत पर शराब दुकान पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बलौदाबाजार में सेल्समैन भागे, आबकारी जांच शुरू

Chhattisgarh News
बलोदा बाज़ार

PNG Gas Connection: बलौदाबाजार में घर-घर पहुंचेगी पाइपलाइन से रसोई गैस, रायपुर से सिमगा तक पहुंचा नेटवर्क, सिलेंडर की झंझट होगी खत्म

PNG Gas Connection
बलोदा बाज़ार

Ration Card Block: राशन लेने पहुंचे तो लगा झटका! भाटापारा में सैकड़ों BPL Card ब्लॉक, दुकानों पर उमड़ी भीड़

Ration Card Block, ration card news
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.