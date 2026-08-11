Job Fair: बलौदाबाजार में नौकरी का मौका, 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप, 25 हजार तक मिलेगा वेतन

Job Recruitment: बलौदाबाजार जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 12 और 13 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से युवाओं को सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 15 हजार से 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस प्लेसमेंट कैंप का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।