सारंगढ़-बिलाईगढ़ में विकास को मिली नई रफ्तार, मंत्री टंकराम ने दी 1.24 करोड़ की सौगात

Chhattisgarh Government News: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने सारंगढ़ प्रवास के दौरान जिले को स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 1.24 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित विभिन्न विभागीय भवनों और सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों के पूरा होने से जिला मुख्यालय में विभागीय कामकाज के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।