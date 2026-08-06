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ओवररेटिंग की शिकायत पर शराब दुकान पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बलौदाबाजार में सेल्समैन भागे, आबकारी जांच शुरू

Baloda Bazar liquor shop overcharging case: संडी कंपोजिट शराब दुकान में ओवररेटिंग की शिकायत मिलने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को देखते ही दुकान के सेल्समैन और कर्मचारी काउंटर छोड़कर भाग गए।
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बलोदा बाज़ार

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Khyati Parihar

Aug 06, 2026

Chhattisgarh News

शराब दुकान पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Chhattisgarh Liquor Shop News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। संडी स्थित कंपोजिट शराब दुकान में ओवररेटिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार (5 अगस्त) को जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचीं। उनके पहुंचते ही शराब दुकान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि सुपरवाइजर और सेल्समैन सहित कई कर्मचारी काउंटर छोड़कर मौके से फरार हो गए।

बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों और ग्राहकों द्वारा शराब की बोतलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें की जा रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर कांग्रेस नेताओं ने शराब दुकान का निरीक्षण करने का फैसला लिया। मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि बंजारे सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं के पहुंचते ही मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही कांग्रेस नेताओं का दल शराब दुकान पहुंचा, वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि सुपरवाइजर, सेल्समैन और अन्य कर्मचारी बिना किसी जानकारी के काउंटर छोड़कर चले गए। कुछ समय तक दुकान कर्मचारियों के बिना ही खुली रही, जिससे वहां मौजूद ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि दुकान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो रही थी तो कर्मचारियों के अचानक गायब होने का कोई कारण नहीं था। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई ओवररेटिंग के आरोपों से बचने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है।

ग्राहकों ने लगाए अतिरिक्त वसूली के आरोप

निरीक्षण के दौरान कई ग्राहकों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के सामने अपनी शिकायतें रखीं। उनका आरोप था कि देशी और अंग्रेजी शराब की प्रत्येक पाव बोतल पर निर्धारित कीमत से करीब 10 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं। ग्राहकों ने कहा कि अतिरिक्त राशि मांगे जाने का विरोध करने पर उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता।

ग्राहकों का यह भी कहना था कि यह स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस तरह की वसूली की जा रही है। उन्होंने आबकारी विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

आबकारी अधिकारी को दी गई जानकारी

मामले को गंभीर मानते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे ने मौके से ही जिला आबकारी अधिकारी को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा स्थानीय विधायक संदीप साहू को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है तो यह सीधे तौर पर आम लोगों के साथ आर्थिक अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा।

देर रात आबकारी विभाग की टीम पहुंची

शिकायत मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम देर रात संडी कंपोजिट शराब दुकान पहुंची। अधिकारियों ने दुकान के कर्मचारियों से पूछताछ की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। विभागीय अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों और बिक्री प्रक्रिया की भी जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ओवररेटिंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल विभाग की ओर से जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही आबकारी विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में एक प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक को निलंबित किया था। इसके बावजूद सरकारी शराब दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इससे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद विभाग दोषी कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।

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Updated on:

06 Aug 2026 03:21 pm

Published on:

06 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / ओवररेटिंग की शिकायत पर शराब दुकान पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बलौदाबाजार में सेल्समैन भागे, आबकारी जांच शुरू

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