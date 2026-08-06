ओवररेटिंग की शिकायत पर शराब दुकान पहुंचीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बलौदाबाजार में सेल्समैन भागे, आबकारी जांच शुरू

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही आबकारी विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में एक प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक को निलंबित किया था। इसके बावजूद सरकारी शराब दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इससे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद विभाग दोषी कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।